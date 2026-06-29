Salerno, bimbo di 11 anni investito: individuato pirata della strada

Si tratta di un 32enne di Angri che avrebbe ammesso l'accaduto. L'auto, una Golf grigia, è stata trovata sotto casa dell'uomo. La Procura di Nocera Inferiore sta valutando la sua posizione. Il bambino resta ricoverato in terapia intensiva al Santobono di Napoli, in gravi condizioni

I carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno identificato il 32enne di Angri che sabato sera, a Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, ha investito un bimbo di 11 anni. L'auto coinvolta, una Golf grigia, è stata rintracciata sotto casa dell'uomo, che avrebbe poi ammesso le proprie responsabilità. La sua posizione è ora al vaglio della Procura di Nocera Inferiore.