Salerno, bimbo di 11 anni investito: individuato pirata della strada

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Salerno, bimbo di 11 anni investito mentre attraversava: individuato pirata della strada

Cronaca

Si tratta di un 32enne di Angri che avrebbe ammesso l'accaduto. L'auto, una Golf grigia, è stata trovata sotto casa dell'uomo. La Procura di Nocera Inferiore sta valutando la sua posizione. Il bambino resta ricoverato in terapia intensiva al Santobono di Napoli, in gravi condizioni

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I carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno identificato il 32enne di Angri che sabato sera, a Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, ha investito un bimbo di 11 anni. L'auto coinvolta, una Golf grigia, è stata rintracciata sotto casa dell'uomo, che avrebbe poi ammesso le proprie responsabilità. La sua posizione è ora al vaglio della Procura di Nocera Inferiore. 

La prima ricostruzione 

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo stava attraversando la strada insieme a un adulto quando è stato colpito dalla vettura che procedeva a forte velocità. L'impatto è stato molto violento. Il bambino, soccorso dal 118, è stato trasportato d'urgenza al Santobono di Napoli, dove resta ricoverato in terapia intensiva in condizioni gravi e con prognosi riservata. 

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