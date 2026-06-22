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Milano, investe e uccide un uomo dopo una lite per una ragazza: arrestato

Cronaca
©Ansa

L'accusa è di omicidio volontario dopo l'investimento mortale avvenuto in un parcheggio a Zibido San Giacomo, nel Milanese. Secondo gli accertamenti, prima di essere travolta, la vittima avrebbe esploso due colpi con una pistola a salve. La dinamica è al vaglio dei carabinieri e della Procura di Pavia

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Un uomo di 41 anni è morto ieri sera in un parcheggio a Zibido San Giacomo, nel Milanese, dopo essere stato investito da un'auto. Il conducente è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. 

Un uomo è di 31 anni è morto nella serata di ieri in un parcheggio a Zibido San Giacomo nel Milanese investito da un'auto in cui conducente è stato arrestato per omicidio volontario. Sembra che i due volessero chiarire una questione riguardante una ragazza, 22 Giugno 2026. ANSA/US CC

La ricostruzione dell'incontro

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, i due si erano dati appuntamento nella zona del cimitero di Zibido San Giacomo per chiarire una questione legata a una ragazza. Claudio Miranda, la vittima quarantenne di origini napoletane, si sarebbe presentato all'incontro con altre tre persone non ancora identificate e una pistola scacciacani. Dalle immagini delle telecamere acquisite dai carabinieri emerge che Miranda avrebbe impugnato l'arma ed esploso due colpi a salve all'indirizzo del 31enne Stefano Pasceri. In quel momento Pasceri, rimasto a bordo della sua auto, avrebbe accelerato schiacciando Miranda contro la sua vettura e uccidendolo. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Milano con il coordinamento della Procura di Pavia.

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