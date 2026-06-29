È stata la ministra Roccella a lanciare l’allarme, intorno alle 17.30 del 27 giugno: il marito Luigi Cavallari, 84 anni anni, si era tuffato dalla barca nelle acque del lago di Vico, per rinfrescarsi. Dopo essere riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene ma la barca, che non era ancorata, si è allontanata e chi era a bordo non sarebbe riuscito a raggiungerlo in tempo. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi. Ad accorrere per primi sono stati i Carabinieri della stazione di Ronciglione e i Vigili del fuoco del nucleo speleo-alpino-fluviale del comando di Viterbo. Le prime ricerche sono state effettuate dai sommozzatori dei Vigili del fuoco che si sono lanciati direttamente dall'elicottero arrivato appositamente dalla Capitale. Da lì, un lavoro senza sosta che però non ha ancora portato a un ritrovamento.

Robot e droni in azione

Le ricerche sono proseguite anche per tutto ieri, sabato 28 giugno: lo specchio d'acqua è stato perlustrato senza esito e, date le condizioni di scarsissima visibilità già a una profondità di 4 metri, sono stati messi in campo strumenti per le ricerche come Rov telecomandati che, utilizzando telecamere e sistemi sonar, hanno battuto palmo a palmo la zona. In arrivo da Milano anche una squadra di pompieri con un drone sottomarino speciale capace di ricerche ancora più approfondite. È stata effettuata, inoltre, una simulazione con un tender per ricostruire lo spostamento della barca trascinata dalla corrente e individuare il punto esatto in cui l'84enne si è tuffato senza più riemergere. "Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario: la visibilità è molto bassa già a pelo dell'acqua, quindi più si scende più si riduce ed è prossima allo zero", ha spiegato il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo. "Si sta facendo il possibile - ha assicurato - in uno scenario complicato e per una vicenda molto triste".