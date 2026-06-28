Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei Vigili del fuoco di Roma che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17.00 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione

Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. A supporto è stata utilizzato anche un rover telecomandato. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei Vigili del fuoco di Roma che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17.00 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Sono arrivate anche squadre di sommozzatori provenienti da Napoli e Firenze che impiegheranno un'attrezzatura ancora più specializzata per le ricerche in acque con scarsa visibilità.