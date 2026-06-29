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Incidente Pozzolo, la prefettura di Biella sospende la patente per un anno al deputato Fn

Cronaca
©Getty

Il provvedimento segue il sinistro dello scorso 2 giugno, nel quale il parlamentare era uscito di strada e i controlli ne avevano rilevato un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Il deputato potrà comunque accedere a istituti alternativi, come la messa alla prova che estingue il reato e dimezza i tempi di sospensione del titolo di guida

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La prefettura di Biella ha emesso un'ordinanza di sospensione della patente della durata di un anno nei confronti di Emanuele Pozzolo. A inizio mese, il deputato di Futuro Nazionale era uscito di strada senza coinvolgere altre vetture, ma i controlli dopo l'incidente avevano evidenziato un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito.

Pozzolo può accedere a istituti alternativi come la messa alla prova

Il provvedimento scaturisce da un incidente avvenuto lo scorso 2 giugno sulla superstrada tra Biella e Cossato, in cui il parlamentare vercellese era uscito di strada rimanendo illeso insieme al proprio cane. I controlli effettuati subito dopo il sinistro avevano rilevato un tasso alcolemico superiore a 1 grammo per litro, ben oltre il limite consentito di 0,8 g/l che fa scattare la rilevanza penale del reato. L'ordinanza prefettizia ha quindi fissato la sospensione di 12 mesi, raddoppiando la base minima di sei mesi. Il parlamentare dovrà sottoporsi agli accertamenti della commissione medica locale per verificare l'idoneità psicofisica alla guida. Al termine dell'anno di sospensione, qualora venisse accertata la responsabilità dell'incidente, Pozzolo dovrà affrontare la revisione della patente mediante nuovi controlli sanitari. Resta salva la facoltà per Pozzolo di accedere a istituti alternativi, come la messa alla prova, che estingue il reato e dimezza i tempi di sospensione del titolo di guida.

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