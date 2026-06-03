Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il deputato Emanuele Pozzolo fuori strada con il suo Suv a Biella: positivo all'etilometro

Cronaca
©Ansa

Nella giornata di ieri, 2 giugno, il deputato di Futuro Nazionale ha perso il controllo della sua auto nei pressi della superstrada che conduce a Cossato (Biella), uscendo di strada ma rimanendo illeso

ascolta articolo

Incidente stradale per il deputato di Futuro Nazionale, Emanuele Pozzolo. La sua Mercedes, è finita fuori strada nella giornata di ieri, 2 giugno, nei pressi della superstrada che conduce a Cossato (Biella), all'altezza di Vigliano Biellese. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe stato causato dall'asfalto bagnato. Pozzolo, poi, sarebbe stato sottoposto all'alcoltest che - secondo quanto si è appreso -  avrebbe rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. Gli agenti che sono intervenuti sul posto hanno segnalato al parlamentare, rimasto illeso, l'esito positivo dell'alcoltest. 

Il racconto

"C'era un fortissimo temporale e l'auto che guidavo ha fatto acquaplaning ed è finita fuori corsia: in un tratto dove purtroppo anche ieri sono avvenuti altri incidenti. Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni meteo dopo pranzo". Così Pozzolo , coordinatore piemontese del movimento di Roberto Vannacci, ha  spiegato all'agenzia Agi le circostanze legate all'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto ieri sera sulla Biella-Cossato.

©Ansa

Lo sparo di Capodanno

Pozzolo, lo scorso ottobre, era stato condannato in primo grado  ad un anno e tre mesi per porto abusivo di armi, con sospensione condizionale della pena. La condanna era relativa all'incidente di Capodanno di due anni fa, quando nel corso di una festa, il compagno della figlia del caposcorta dell'allora sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastrovenne ferito da un colpo di pistola esploso con l'arma denunciata dal deputato, adesso coinvolto nell'uscita di strada del suv. La sentenza era stata emessa dal Tribunale di Biella, secondo cui nelle prime ore di quel 2024 un proiettile colpì uno dei partecipanti a una festa appena terminata presso la Pro Loco del paesino di Rosazza, in provincia di Biella. L'accusa aveva chiesto un anno e mezzo: il giudice però ha ritenuto l'imputato colpevole del porto illegale di arma da fuoco (una mini pistola North American Arms) ma lo ha assolto dall'accusa relativa al porto di munizionamento a espansione, "perché il fatto non sussiste". "È stata sgretolata un'altra parte delle accuse che erano state montate dai media", aveva commentato Pozzolo all'uscita dal tribunale.

Approfondimento

Sparo di Capodanno, Pozzolo: "Riporterei con me la pistola alla festa"

Cronaca: Ultime notizie

Braccianti bruciati ad Amendolara, continuano indagini dopo i 2 fermi

Cronaca

I quattro braccianti agricoli - un pachistano e tre afghani tra i 19 e i 29 anni - sono stati...

Torino, tenta di uccidere la moglie soffocandola con un cuscino

Cronaca

La donna è stata aggredita la notte del 31 giugno ed è riuscita a salvarsi grazie all'intervento...

Bimba morta a Bordighera, la madre: “Mai picchiato le mie figlie"

Cronaca

Emanuela Iannello ed Emanuel Iannuzzi sono stati sottoposti all'interrogatorio di garanzia: lui...

Milano, vincita da 1,3 milioni di euro all'Eurojackpot

Cronaca

L'estrazione del 2 giugno ha premiato un fortunato vincitore che, giocando soli 2 euro, ha...

Meteo, tornado a Roma Nord: alberi abbattuti e traffico in tilt. FOTO

Cronaca

Un violento nubifragio e una tromba d'aria si sono abbattuti su Roma, colpendo in particolare...

10 foto

Cronaca: i più letti