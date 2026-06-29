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Donna schiacciata tra due bus all'uscita del concerto di Max Pezzali a Bologna: è grave

Cronaca

L'incidente nei pressi dello stadio Dall'Ara a Bologna, in via Andrea Costa, mentre la massa degli spettatori defluiva dalla struttura

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Una 57enne di Brescia è stata investita ieri notte, poco prima di mezzanotte, all'uscita del concerto di Max Pezzali allo stadio Dall'Ara a Bologna, in via Andrea Costa, mentre la massa degli spettatori defluiva dalla struttura. La donna, che è in gravissime condizioni, è rimasta schiacciata tra due autobus della Tper in mezzo ai quali stava transitando. È stata subito soccorsa dai sanitari del 118 e portata d'urgenza all'ospedale Maggiore in codice di massima gravità.

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