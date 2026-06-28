Incidente in barca, turista italiana 52enne muore in Grecia

Una turista italiana è morta in Grecia mentre era in vacanza sull'isola di Lefkada. La notizia è confermata dalla Farnesina. La donna sarebbe morta sul colpo, a quanto finora ricostruito, per un trauma cranico. L'imbarcazione è sotto sequestro e le indagini sono affidate alle forze dell'ordine greche.

La vittima era in vacanza col compagno e una coppia di amici

La donna, di 52 anni, era di Parma ed era in vacanza col compagno e una coppia di amici. I quattro erano in barca a vela quando, per motivi da chiarire, lei sarebbe caduta. Non è chiaro se ha sbattuto la testa per terra o se è caduta perché ha sbattuto prima contro la boma, l'asta fissata all'albero dell'imbarcazione. La donna sarebbe morta sul colpo, a quanto finora ricostruito, per un trauma cranico. Il compagno e gli amici sono sotto shock. L'imbarcazione è sotto sequestro e le indagini sono affidate alle forze dell'ordine greche.