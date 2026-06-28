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Incidente in barca, turista italiana 52enne muore in Grecia

Cronaca
©Ansa

Una turista italiana è morta in Grecia mentre era in vacanza sull'isola di Lefkada. La notizia è confermata dalla Farnesina. La donna sarebbe morta sul colpo, a quanto finora ricostruito, per un trauma cranico. L'imbarcazione è sotto sequestro e le indagini sono affidate alle forze dell'ordine greche.

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 Incidente mortale in barca a vela per una signora italiana di 52 anni che si trovava nella Grecia ionica. Secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera locale, l’Autorità Portuale è stata informata nel pomeriggio di sabato 27 giugno del grave trauma cranico riportato da una donna nella zona di Kalamos, in seguito a un incidente avvenuto a bordo di una barca a vela.

La vittima era in vacanza col compagno e una coppia di amici

La donna, di 52 anni, era di Parma ed era in vacanza col compagno e una coppia di amici. I quattro erano in barca a vela quando, per motivi da chiarire, lei sarebbe caduta. Non è chiaro se ha sbattuto la testa per terra o se è caduta perché ha sbattuto prima contro la boma, l'asta fissata all'albero dell'imbarcazione. La donna sarebbe morta sul colpo, a quanto finora ricostruito, per un trauma cranico. Il compagno e gli amici sono sotto shock. L'imbarcazione è sotto sequestro e le indagini sono affidate alle forze dell'ordine greche.

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Era appassionata di vela

Appassionata di vela, una persona solare, generosa che lascia nella tristezza e nello shock un'intera comunità. Così a Parma piangono Eleonora Guareschi. La donna aveva la patente nautica, ma non è chiara la dinamica dell'incidente.

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