È successo intorno alle 7 al km 1 dell’autostrada, nel tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con l'A1 Milano-Napoli. Altre vittime di incidenti stradali si sono registrate sulla Palermo-Messina, all'altezza di Buonfornello, e nel Cuneese sulla strada statale 21 "della Maddalena" presso Vinadio

Sono diversi gli incidenti mortali che si sono verificati sulle strade italiane nel primo sabato dell’estate 2026. Una donna ha perso la vita in un incidente avvenuto intorno alle 7 al km 1 dell'A14, nel tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con l'A1 Milano-Napoli, in direzione Bologna: era a bordo di un'auto che si è ribaltata. Oltre alla vittima ci sono stati altri 5 feriti, tra loro anche un bimbo di sei mesi. A bordo del minivan, che si è ribaltato senza coinvolgere altri veicoli, viaggiava una famiglia di composta da sei persone: oltre alla vittima, deceduta sul colpo, c'era il figlio (un bimbo di sei mesi) che è stato sbalzato nella scarpata facendo un volo di circa tre metri. Il piccolo è stato soccorso dal 118 ed è ricoverato in gravi condizioni. Gli altri quattro passeggeri, tra i quali due bambini, hanno riportato ferite di media gravità.

Altri incidenti da Nord a Sud

Non si è trattato dell’unico incidente mortale di giornata: sulla Palermo-Messina, all'altezza di Buonfornello, in uno scontro tra un furgone e un'auto hanno perso la vita due persone e una terza è rimasta ferita. Nel Cuneese invece si è verificato un incidente sulla strada statale 21 "della Maddalena”" presso Vinadio: l’impatto ha coinvolto un'auto e una moto e una persona è morta. Ieri invece un uomo di 53 anni, residente a Mestrino in provincia di Padova, è morto in un incidente avvenuto intorno alle 21.45 lungo la Strada regionale 11 a Veggiano: l’uomo era in sella al proprio scooter che, per motivi da accertare, si è scontrato con un'automobile condotta da un 35enne.

Salvini: "Su sicurezza stradale numeri da migliorare"

In mattinata il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini ha fatto sapere in una nota che la sicurezza stradale in Italia mostra "numeri incoraggianti che vanno però migliorati". Nel testo viene ribadito l'arrivo di una campagna di sensibilizzazione, misure per tutelare i bambini in auto e un nuovo incontro del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nel comunicato si ricorda come nei primi cinque mesi del 2026 siano diminuite le morti causate da incidenti stradali, proseguendo il trend positivo dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della strada. Secondo i dati del ministero dell'Interno, infatti, si è passati dalle 464 vittime del 2025 alle 449 di quest'anno. Decessi che si erano già ridotti nel corso del 2025 (-96).