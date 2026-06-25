Terremoto ai campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.6

Il sisma è stato registrato nel cuore della notte, alle 4.17, ed è stato avvertito chiaramente anche a Napoli, soprattutto nei quartieri che confinano con l'area flegrea

Dopo il devastante sisma che ha colpito il Venezuela, anche i Campi Flegrei tornano a tremare. Una nuova scossa di terremoto magnitudo 3.6 è stata registrata alle 4.17 a una profondità di 3 km e con epicentro a 2 km da Pozzuoli. La scossa è stato avvertita chiaramente anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri che confinano con l'area flegrea.