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Terremoto ai campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.6

Cronaca
©Ansa

Il sisma è stato registrato nel cuore della notte, alle 4.17, ed è stato avvertito chiaramente anche a Napoli, soprattutto nei quartieri che confinano con l'area flegrea

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Dopo il devastante sisma che ha colpito il Venezuela, anche i Campi Flegrei tornano a tremare. Una nuova scossa di terremoto magnitudo 3.6 è stata registrata alle 4.17 a una profondità di 3 km e con epicentro a 2 km da Pozzuoli. La scossa è stato avvertita chiaramente anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri che confinano con l'area flegrea.

Non si segnalano danni

 Al momento non si segnalano danni a cose o persone. La scossa di oggi arriva a distanza di ventiquattr'ore dallo sciame sismico verificatosi sempre ai Campi Flegrei la notte precedente con l'evento di punta di magnitudo 3.0.

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