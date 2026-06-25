Milano, uomo muore soffocato dopo lite con i coinquilini

Litiga con i coinquilini, li aggredisce, loro lo immobilizzano a terra e gli mettono uno straccio in bocca, uccidendolo. È successo all’alba di oggi in un appartamento di via Ghini, a sud di Milano. La vittima è un 39enne peruviano, Ricardo Radahelly Salinas, regolare in Italia e incensurato. Ritrovato questa mattina alle 6 in fin di vita, è stato portato in codice rosso al Policlinico dove è stato dichiarato morto poco dopo.

La ricostruzione dei carabinieri

A quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo nella notte avrebbe dato in escandescenza nell’appartamento, condiviso con altri dieci sudamericani, tutti regolari e incensurati. Avrebbe aggredito i coinquilini picchiandoli e mordendoli. Loro a quel punto lo avrebbero immobilizzato a terra e gli avrebbero infilato uno straccio in bocca. Uno di loro, che non avrebbe preso parte all’aggressione, ha chiamato il 118, dicendo che il 39enne si era sentito male. All’arrivo dei sanitari per lui non c’era già più niente da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno arrestato in flagranza per omicidio volontario con dolo eventuale in concorso cinque peruviani, rispettivamente di 26, 34, 47, 49 e 50 anni. Sono stati portati nel carcere di San Vittore. Negli effetti personali della vittima è stata trovata della cocaina.