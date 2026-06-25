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Reggio Emilia, meccanico morto schiacciato sotto un'auto

Cronaca

Il dramma si è consumato ieri a Baiso, dove l'uomo è stato schiacciato dall'auto su cui stava lavorando. E' quanto riportano i quotidiani locali modenesi e reggiani. La vittima - molto conosciuta in zona - lavorava da anni come meccanico di auto e moto in una officina

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Un meccanico di 45 anni residente a Palagano, in provincia di Modena, è morto ieri pomeriggio a Baiso, in provincia di Reggio Emilia, schiacciato dall'auto su cui stava lavorando. E' quanto riportano i quotidiani locali modenesi e reggiani. L'uomo - molto conosciuto - lavorava da anni come meccanico di auto e moto in una officina della zona. L'allarme, spiegano i giornali, è arrivato tra le 16 e le 16.30: sul posto sono giunti ambulanza, automedica ed elisoccorso del 118, oltre ai vigili del fuoco, che hanno dovuto liberare l'uomo incastrato prima che i sanitari potessero tentare la rianimazione, invano. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Toano e ai tecnici del Servizio prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro dell'Ausl, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La salma, dopo l'autorizzazione del magistrato, è stata trasportata a Palagano, paese di residenza della vittima.

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