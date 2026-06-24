La storia di Amanda, detta "Titti, è quella di una donna nata con un nome maschile nel 1944. Dalla decisione di uscire allo scoperto, passando per i rifiuti, le retate e il carcere, fino all'incontro con Lisetta Carmi, maestra di fotografia sociale che la scelse come protagonista del reportage del 1972, "Travestiti", una raccolta di scatti che fece scandalo. Abbiamo incontrato Titti a Genova, la città che ha fatto da sfondo alla sua esistenza controcorrente ed è stata laboratorio del cambiamento culturale