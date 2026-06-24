La richiesta, pervenuta tramite l’Avvocatura dello Stato, è nei confronti dei quattro 007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio del ricercatore italiano. “Sono stati violati diritti costituzionalmente garantiti", ha ricordato l’organo legale ascolta articolo

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto un risarcimento di due milioni di euro nei confronti dei quattro 007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. La richiesta della Presidenza è stata resa nota tramite l’Avvocatura dello Stato che, nel corso del suo intervento in aula durante il processo a carico degli 007, ha ricordato come "questo crimine abbia colpito profondamente la comunità italiana" e che gli imputati "hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. Sono stati violati diritti costituzionalmente garantiti".

Legale famiglia Regeni: "Richiesta condanne passo importante" Il processo ai quattro 007 egiziani si svolge nell'aula bunker di Rebibbia. Qui ha preso parola anche l’avvocata Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano che hanno “lottato a mano nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso un briciolo di dignità". Le parole della legale arrivano all’indomani delle richieste di condanna da parte della Procura: un ergastolo e tre a 17 anni e mezzo di reclusione. “Un passo importante, è stata una ricostruzione eccezionale”, ha sottolineato Ballerini prima di iniziare il suo intervento in aula. L’avvocata ha anche ripreso le parole del procuratore Sergio Colaiocco che ieri, nel corso della sua requisitoria, ha mostrato le foto della Tac effettuata sul corpo di Regeni e ha accusato il regime egiziano di aver “scelto di proteggere gli aguzzini” del ricercatore. Una denuncia che, per la legale della famiglia Regeni, "andava detta da quella voce” perché “ancora molti rappresentanti del nostro governo sostengono che il governo egiziano collabora tutte le volte che stringono le mani di qualche ministro o addirittura anche di Al Sisi”. Leggi anche Caso Regeni, Procura: "L'Egitto ha scelto di proteggere gli aguzzini"