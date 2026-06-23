Massimiliano, dal carcere minorile alla vita raccontata sui social

Massimiliano Simari ha conosciuto il carcere quando era ancora minorenne. Nato a Pavia in una famiglia molto povera, subisce per anni il bullismo dei coetanei. Il carcere e il successivo percorso con la comunità Kayros segneranno una svolta nella sua vita. Oggi Massimiliano è una star dei social: il suo profilo Massi e Mino, in cui racconta la vita con il suo American Bully, conta milioni di follower