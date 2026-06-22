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Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati, la cerimonia sul lago di Bracciano

Cronaca
IG: @valentinavignali

Domenica 21 giugno, i due si sono uniti in matrimonio in provincia di Roma. La loro storia inizia da ragazzi, prima di perdersi di vista per 11 anni e rincontrarsi nel 2025 con la promessa di non lasciarsi più

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Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati. Le nozze si sono tenute domenica 21 giugno nel Castello di Bracciano, in provincia di Roma. Per i novelli sposi si tratta della seconda cerimonia. I due si sono infatti già uniti civilmente lo scorso dicembre a Pesaro, città natale di lui.

I due erano già stati insieme da ragazzi 

Valentina Vignali ha detto "sì" con un paio di Nike Jordan ai piedi. Non poteva essere altrimenti il matrimonio tra la cestista e Fabio Stefanini, anche lui giocatore di basket professionista. Ospite lo scorso 23 ottobre de "La volta buona", Vignali aveva parlato del loro incontro come di "una storia particolare", perché dopo una relazione da piccoli, "dai 18 ai 20 anni", i novelli sposi si sono separati e persi di vista per i successivi 11. I due si sono poi rincontrati l'anno scorso in un campo da basket a Rimini, questa volta con la promessa di non lasciarsi più. Le foto della cerimonia, tenutasi nel "giorno più luminoso dell’anno", come scrive la stessa Vignali sui social, sono state già condivise sui profili Instagram di entrambi, immortalati nella splendida cornice del lago di Bracciano.

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