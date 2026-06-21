La deflagrazione, probabilmente causata da una fuga di gas, in una casa di via degli Orsini ha provocato il ferimento di un uomo ricoverato in codice giallo con ustioni. Una decina di residenti sono stati evacuati per consentire la messa in sicurezza dello stabile. L'area è stata chiusa al traffico, con deviazioni anche su via di Panico da via dei Coronari

Sul posto sono intervenuti gli agenti del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia di Stato. Nell'esplosione è rimasto ferito un uomo, ricoverato in codice giallo con diverse ustioni.

Evacuazioni e chiusure al traffico

Una decina di persone sono state evacuate dall'edificio per consentire la messa in sicurezza. Le pattuglie hanno chiuso via degli Orsini e, per la gestione della viabilità, è stata disposta anche la chiusura di via di Panico, a partire da via dei Coronari.