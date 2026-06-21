Tenta di strangolare due bimbi a Brescia, disposta custodia in carcere

Si aggrava la posizione del 29enne nigeriano arrestato nei giorni scorsi dopo aver aggredito due bambini all'interno di un parco pubblico di Brescia. Il Tribunale, su richiesta della Procura, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il 29enne avrebbe afferrato per il collo due bambini presenti nel parco, uno era riuscito a scappare mentre il secondo, di tre anni, era stato liberato da un passante di origini pakistane che venerdì sarà premiato dal sindaco di Brescia per il suo gesto. In un primo momento il giudice aveva disposto gli arresti domiciliari. Nelle ultime ore, però, gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato la Procura a chiedere un aggravamento della misura cautelare, richiesta accolta dal Tribunale. Nella notte gli agenti della Polizia di Stato hanno quindi trasferito il 29enne dalla sua abitazione alla casa circondariale di Brescia, dove rimane detenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria.