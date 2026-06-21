Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tenta di strangolare due bimbi a Brescia, disposta custodia in carcere

Cronaca

Il tribunale ha accolto la richiesta della procura di aggravare misura detentiva. Il 29enne fermato aveva aggredito due bambini all'interno di un parco pubblico

ascolta articolo

Si aggrava la posizione del 29enne nigeriano arrestato nei giorni scorsi dopo aver aggredito due bambini all'interno di un parco pubblico di Brescia. Il Tribunale, su richiesta della Procura, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il 29enne avrebbe afferrato per il collo due bambini presenti nel parco, uno era riuscito a scappare mentre il secondo, di tre anni, era stato liberato da un passante di origini pakistane che venerdì sarà premiato dal sindaco di Brescia per il suo gesto. In un primo momento il giudice aveva disposto gli arresti domiciliari. Nelle ultime ore, però, gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato la Procura a chiedere un aggravamento della misura cautelare, richiesta accolta dal Tribunale. Nella notte gli agenti della Polizia di Stato hanno quindi trasferito il 29enne dalla sua abitazione alla casa circondariale di Brescia, dove rimane detenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria. 

Cronaca: Ultime notizie

Auto nel canale nel Milanese: morti tre ragazzi di 17 anni

Cronaca

Alla guida c'era un 19enne, indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 giugno: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, nuovo scontro Trump-Meloni. Il presidente Usa attacca: "Perde consenso...

15 foto

Meteo, allerta caldo: domenica bollino rosso in 8 città. Ecco dove

Cronaca

L'Italia si prepara ad affrontare la seconda ondata di calore del 2026. Secondo il bollettino...

Roma Pride 2026, il corteo sfila per le strade della Capitale. FOTO

Cronaca

Lo slogan dell’evento di quest'anno è "la Repubblica è chi la abita". Alla sfilata oltre 30...

18 foto

Sorelle scomparse, fidanzato ascoltato in caserma per sei ore e mezza

Cronaca

Il giovane "non è indagato", ha chiarito il procuratore di Sulmona, spiegando che "questo...

Cronaca: i più letti