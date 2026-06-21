Chi sono le vittime dell'incidente nel canale Villoresi di Senago

Tre ragazzi di 17 anni, Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, sono morti nell'incidente avvenuto all'alba a Senago. L'Audi A2 su cui viaggiavano nove giovani è uscita di strada ed è finita nel canale Villoresi mentre rientravano da una festa
Si chiamavano Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi i tre ragazzi morti nel gravissimo incidente avvenuto alle 5 di domenica 21 giugno a Senago, nel Milanese. Nove giovani, tutti tra i 17 e i 19 anni, viaggiavano nella stessa Audi A2 quando il mezzo è uscito di strada lungo via per Cesate ed è precipitato nel canale Villoresi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, la tragedia è avvenuta al rientro da una festa di compleanno trascorsa in un locale della zona. Le vittime sono tutte 17enni residenti a Paderno Dugnano. I sei feriti, trasportati in codice giallo al Niguarda con traumi multipli, non risultano in condizioni critiche. I ragazzi appartengono allo stesso gruppo di amici: Lorenzo e Riccardo, in particolare, frequentavano la stessa scuola e avevano giocato insieme nell'ultima stagione nella Cob 91 Under 19.
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Incidente a Senago, chi erano le tre vittime. FOTO
Tre giovani di Paderno Dugnano, Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, sono morti dopo un incidente avvenuto nella notte a Senago, nel Milanese. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiavano sarebbe finita nel canale Villoresi dopo una curva, in un tratto indicato come buio e pericoloso. Le comunità di Paderno Dugnano e Senago hanno espresso cordoglio alle famiglie. Ecco le immagini dei tre ragazzi.
Il recupero dei giovani
All'arrivo dei soccorsi, sette giovani sono stati estratti dall'auto: sei affidati alle cure del personale sanitario, mentre per Camilla non è stato possibile intervenire. La ragazza è morta poco dopo l'arrivo in ospedale nonostante i tentativi di rianimazione. Durante le operazioni di recupero del veicolo, i vigili del fuoco hanno individuato all'interno dell'abitacolo anche Lorenzo e Riccardo, entrambi deceduti.
Il conducente
Alla guida c'era Gabriele P., 19 anni, residente a Cormano. Il giovane è risultato positivo all'alcoltest con un valore di 1,61 g/l ed è ora accusato di omicidio stradale plurimo aggravato. Si trova ancora ricoverato in ospedale, in stato di shock, in attesa dell'esecuzione del provvedimento di arresto.
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Il cordoglio dell'Istituto Gadda
L'istituto di Istruzione Superiore C. E. Gadda di Paderno Dugnano, frequentato da due delle vittime, ha pubblicato un messaggio di cordoglio firmato dal dirigente Dario Montagna: "Profondamente addolorati ricordiamo commossi Lorenzo, Riccardo e gli altri ragazzi vittime della sciagura. La comunità scolastica tutta si unisce al cordoglio".
Il messaggio della Jolly Palazzolo Milanese
La società sportiva Jolly Palazzolo Milanese ha ricordato con un post su Instagram la giovane atleta di pallavolo Camilla Copparoni: "Con immenso dolore apprendiamo della tragica scomparsa della nostra atleta Camilla Copparoni, venuta a mancare questa mattina a seguito di un incidente stradale. In questo momento di profonda tristezza, tutta la famiglia della Jolly Palazzolo Milanese si stringe attorno ai suoi familiari, agli amici e a tutte le persone che le hanno voluto bene, condividendone il dolore. Camilla ha fatto parte della nostra società sportiva lasciando un ricordo che rimarrà vivo nei cuori di compagne, allenatori e dirigenti. Non esistono parole capaci di colmare una perdita così grande. Ciao Camilla, continuerai a vivere nel ricordo e nell’affetto di tutta la nostra comunità".
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Dramma a Senago, nel Milanese, dove un’auto con a bordo nove giovani è precipitata nel canale Villoresi all’alba. Tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza, sono morti. Il conducente, un 19enne italiano risultato positivo all’alcol test, è indagato per omicidio stradale aggravato. Ecco le immagini delle operazioni di recupero dei Vigili del Fuoco.