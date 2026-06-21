Chi sono le vittime dell'incidente nel canale Villoresi di Senago

Tre ragazzi di 17 anni, Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, sono morti nell'incidente avvenuto all'alba a Senago. L'Audi A2 su cui viaggiavano nove giovani è uscita di strada ed è finita nel canale Villoresi mentre rientravano da una festa ascolta articolo

Si chiamavano Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi i tre ragazzi morti nel gravissimo incidente avvenuto alle 5 di domenica 21 giugno a Senago, nel Milanese. Nove giovani, tutti tra i 17 e i 19 anni, viaggiavano nella stessa Audi A2 quando il mezzo è uscito di strada lungo via per Cesate ed è precipitato nel canale Villoresi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, la tragedia è avvenuta al rientro da una festa di compleanno trascorsa in un locale della zona. Le vittime sono tutte 17enni residenti a Paderno Dugnano. I sei feriti, trasportati in codice giallo al Niguarda con traumi multipli, non risultano in condizioni critiche. I ragazzi appartengono allo stesso gruppo di amici: Lorenzo e Riccardo, in particolare, frequentavano la stessa scuola e avevano giocato insieme nell'ultima stagione nella Cob 91 Under 19.

Il recupero dei giovani All'arrivo dei soccorsi, sette giovani sono stati estratti dall'auto: sei affidati alle cure del personale sanitario, mentre per Camilla non è stato possibile intervenire. La ragazza è morta poco dopo l'arrivo in ospedale nonostante i tentativi di rianimazione. Durante le operazioni di recupero del veicolo, i vigili del fuoco hanno individuato all'interno dell'abitacolo anche Lorenzo e Riccardo, entrambi deceduti.

Il conducente Alla guida c'era Gabriele P., 19 anni, residente a Cormano. Il giovane è risultato positivo all'alcoltest con un valore di 1,61 g/l ed è ora accusato di omicidio stradale plurimo aggravato. Si trova ancora ricoverato in ospedale, in stato di shock, in attesa dell'esecuzione del provvedimento di arresto. Vedi anche Auto nel canale a Senago, morti tre 17enni. FOTO

Il cordoglio dell'Istituto Gadda L'istituto di Istruzione Superiore C. E. Gadda di Paderno Dugnano, frequentato da due delle vittime, ha pubblicato un messaggio di cordoglio firmato dal dirigente Dario Montagna: "Profondamente addolorati ricordiamo commossi Lorenzo, Riccardo e gli altri ragazzi vittime della sciagura. La comunità scolastica tutta si unisce al cordoglio".