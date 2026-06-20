"Il mio cuore mi dice che stanno ancora bene": è il sentimento espresso da Stefano Di Giacinto, padre di Sarah e Alisya, le minorenni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e delle quali non si hanno più notizie dal 7 giugno. A riferirlo è Alessia Natali, referente dell'associazione Penelope Abruzzo, spiegando che l'uomo mantiene una sensazione positiva, pur accompagnata da forte preoccupazione e ansia.