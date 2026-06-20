Una speranza che resiste, pur tra forte ansia, mentre proseguono le ricerche di Sarah e Alisya scomparse da oltre dieci giorni dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. L'associazione Penelope Abruzzo ipotizza un allontanamento assistito da parte di qualcuno conosciuto dalla ragazze
"Il mio cuore mi dice che stanno ancora bene": è il sentimento espresso da Stefano Di Giacinto, padre di Sarah e Alisya, le minorenni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e delle quali non si hanno più notizie dal 7 giugno. A riferirlo è Alessia Natali, referente dell'associazione Penelope Abruzzo, spiegando che l'uomo mantiene una sensazione positiva, pur accompagnata da forte preoccupazione e ansia.
Le ricerche e l'arrivo del Life Seeker
Sul fronte operativo, l'associazione segnale che a breve dovrebbe essere impiegato il "Life Seeker", dispositivo utilizzato nelle attività di ricerca e soccorso per localizzare telefoni cellulari e creare una rete temporanea di comunicazione nelle aree prive di copertura.
L'ipotesi dell'allontamento assistito
Secondo Natali, le due ragazze potrebbero essere "uscite dalla struttura aiutate da qualcuno che conosceva la casa famiglia, aiutandole a passare attraverso punti bui, come quello della finestra rotta. Potrebbero aver percorso una parte del sentiero che dalla struttura conduce verso la Camosciara, non da sole ma supportate da qualcuno che conoscono e di cui si fidano. Da lì, alle prime luci dell'alba, qualcuno potrebbe averle fatte salire in auto per poi procedere verso Pescasseroli".
I rapporti con la famiglia
Natali riferisce di non aver avuto contatti con la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, né con il suo compagno, che nei giorni scorsi hanno diffuso appelli pubblici. Conosce invece la compagna di Stefano Di Giacinto, che ha attivato i canali con l'Associazione e che, sottolinea Natali, "non sta con le mani in mano e aveva un buon rapporto con le ragazze".