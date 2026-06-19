Lecco, dipendente comune in smart working ai Caraibi: polemiche

In smart working da Santo Domingo. È polemica a Calolziocorte, comune di 13mila abitanti in provincia di Lecco, per il permesso accordato al responsabile dell’ufficio tecnico. Secondo quanto precisato dal dipendente, la moglie e le due figlie minori, cittadine della Repubblica Dominicana, dovevano rientrare temporaneamente in patria. Lui le ha seguite, dal 30 maggio fino al 30 giugno. Da qui la necessità di unire ferie e smartworking, così da poter svolgere il proprio lavoro a quasi 8 mila chilometri di distanza. Ma, come osservano le minoranze, il regolamento comunale preveda che il lavoro agile si svolga entro i confini nazionali. Anche l’orario viene stravolto. Il regolamento fissa la prestazione lavorativa dalle 8 alle 18. L’accordo integrativo firmato dal segretario comunale sposta tutto al pomeriggio: dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 22 ora italiana, per tenere conto del fuso orario della Repubblica Dominicana, sei ore indietro rispetto all’Italia.

La diffida delle opposizioni

Le opposizioni contestano la disparità di trattamento e la natura delle funzioni svolte. Il settore servizi del territorio si occupa di edilizia, patrimonio, manutenzioni e lavori pubblici. Funzioni che richiedono un contatto costante con cittadini, professionisti e amministratori. “Riteniamo francamente difficile immaginare che tali funzioni possano essere svolte per un periodo così prolungato da Santo Domingo con la stessa efficacia garantita dalla presenza sul territorio” scrivono Diego Colosimo e Sonia Mazzoleni dei due gruppi di minoranza Cambia Calolzio e Bene Comune. Con una diffida, hanno chiesto all’amministrazione del sindaco Marco Ghezzi spiegazioni. Il primo cittadino assicura che il responsabile dell’Ufficio tecnico sta lavorando bene anche dai Caraibi: “Quando gli scrivo o gli mando messaggi, mi risponde subito, più in fretta di quando è in Comune”.