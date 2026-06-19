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Tenta di strangolare un bimbo di 3 anni al parco a Brescia: arrestato

Cronaca

Due bambini sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico da un cittadino nigeriano di 29 anni. L'uomo avrebbe improvvisamente preso per il collo i due minori presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie: il primo sarebbe riuscito a sottrarsi alla presa e a fuggire, mentre il più piccolo avrebbe subito un tentativo di strangolamento

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Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla Polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo, regolare in Italia, avrebbe improvvisamente preso per il collo due bambini presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie. Il primo sarebbe riuscito a sottrarsi alla presa e a fuggire, mentre il secondo, di 3 anni, sarebbe stato afferrato con forza al collo e strattonato violentemente in quello che gli inquirenti descrivono come un tentativo di strangolamento.

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