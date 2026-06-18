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Reggio Emilia, morto 11enne travolto in bici da un camion dei rifiuti

Cronaca

Il ragazzino è stato investito da un mezzo della nettezza urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova dove il bambino era arrivato in condizioni disperate

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Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della nettezza urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia intorno alle 14. Il decesso  è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova dove il bambino era arrivato in condizioni disperate. A quanto si è appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione. Poi è arrivata l'ambulanza che l'ha portato subito in ospedale ma il piccolo non ce l'ha fatta. Il ragazzino aveva appena finito la scuola elementare.

©Ansa

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