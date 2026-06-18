Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Eni-Nigeria, la Cassazione assolve De Pasquale e Spadaro

Cronaca

I due magistrati erano accusati di non aver depositato nel 2021 prove ritenute favorevoli agli imputati del processo per corruzione internazionale.  Erano stati condannati a otto mesi di reclusione, con pena sospesa, sentenza confermata nell'ottobre scorso dalla Corte d'Appello di Brescia

ascolta articolo

La Cassazione ha assolto, con la formula "perché il fatto non sussiste", il pm di Milano Fabio De Pasquale e il giudice Sergio Spadaro, nel procedimento per rifiuto di atti d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Eni-Nigeria. Entrambi erano accusati di non aver depositato nel 2021 prove ritenute favorevoli agli imputati del processo per corruzione internazionale Eni-Nigeria, poi concluso con l'assoluzione di tutti gli imputati. I due magistrati erano stati condannati a otto mesi di reclusione, con pena sospesa, sentenza confermata nell'ottobre scorso dalla Corte d'Appello di Brescia.

I legali: "Una sentenza che fa giustizia"

"L'avvocato Fabio Federico e io siamo veramente felici: è una sentenza che fa giustizia di tanti anni di sofferenze". Lo ha detto in una nota l'avvocato Massimo Dinoia, legale dei pm. "Vorremmo rimarcare che le conclusioni del pg della Cassazione sono state totali: ha chiesto infatti l'insussistenza sia del fatto materiale che, in subordine, dell'elemento soggettivo. Più di così non poteva dire". 

Cronaca: Ultime notizie

Ubriaco alla guida travolge un'altra auto nel Torinese, morto 22enne

Cronaca

La vittima, un giovane arbitro che aveva appena finito una partita, era al volante di un altro...

Reggio Emilia, morto 11enne travolto in bici da un camion dei rifiuti

Cronaca

Il ragazzino è stato investito da un mezzo della nettezza urbana mentre si trovava in sella alla...

Maturità 2026, la prima prova: tra le tracce anche Pavese e Calabresi

Cronaca

Da oggi oltre 527mila studenti affrontano gli esami di maturità. Il via l'ha segnato, come di...

Morti sul lavoro, Mattarella: "Esorto istituzioni al massimo impegno"

Cronaca

In occasione della presentazione della Relazione sull'attività svolta dalla Commissione...

Parma, minaccia i genitori per avere soldi: arrestato 35enne

Cronaca

L'uomo si recava in piena notte all'abitazione del padre e della madre, suonando il campanello e...

Cronaca: i più letti