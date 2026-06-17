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Sicilia, scontro tra treno regionale e furgone: grave turista inglese

Cronaca
Vigili del fuoco

L'incidente è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Imera. Nell'impatto è rimasta gravemente ferita una donna di 63 anni, soccorsa dal personale del 118 e trasferita in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con un politrauma. Gli altri passeggeri, avrebbero riportato lievi ferite, sono stati fatti scendere dal treno e stati medicati sul posto

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Una turista inglese di 63 anni è rimasta gravemente ferita nello scontro tra il treno regionale su cui viaggiava e un furgone che trasportava una cisterna su un carrello. L'incidente è accaduto nei pressi della stazione di Imera, sulla linea Caltanissetta-Catania. La donna è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con un politrauma. Sul convoglio viaggiavano 27 persone, tra cui un bambino di tre mesi: alcuni di loro avrebbero riportato lievi ferite e sono stati fatti scendere dal treno e stati medicati sul posto.

Cosa sappiamo sulla dinamica dell'incidente

L'incidente si è verificato al km 132+144 della linea ferroviaria. Secondo una prima ricostruzione, il furgone avrebbe superato il passaggio a livello mentre era in arrivo il treno. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia ferroviaria, carabinieri, personale del 118 e tecnici delle Ferrovie. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Trenitalia

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