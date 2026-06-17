Sicilia, scontro tra treno regionale e furgone: grave turista inglese

L'incidente è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Imera. Nell'impatto è rimasta gravemente ferita una donna di 63 anni, soccorsa dal personale del 118 e trasferita in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con un politrauma. Gli altri passeggeri, avrebbero riportato lievi ferite, sono stati fatti scendere dal treno e stati medicati sul posto

Una turista inglese di 63 anni è rimasta gravemente ferita nello scontro tra il treno regionale su cui viaggiava e un furgone che trasportava una cisterna su un carrello. L'incidente è accaduto nei pressi della stazione di Imera, sulla linea Caltanissetta-Catania. La donna è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con un politrauma. Sul convoglio viaggiavano 27 persone, tra cui un bambino di tre mesi: alcuni di loro avrebbero riportato lievi ferite e sono stati fatti scendere dal treno e stati medicati sul posto.