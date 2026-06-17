Il procuratore generale ha chiesto la conferma delle condanne: ergastolo ai genitori e ai cugini e 22 anni allo zio. La ragazza pachistana di 18 anni fu uccisa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, nel 2021 ascolta articolo

Un delitto corale e premeditato finalizzato a impartire una lezione alla vittima. La vittima era Saman Abbas, diciottenne pachistana uccisa nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, per la quale sono stati condannati lo zio, Danish Hasnain, a 22 anni di reclusione, i cugini e i genitori della ragazza all'ergastolo.

Le richieste del procuratore generale Il procuratore generale della Cassazione ha chiesto il "rigetto dei ricorsi proposti" e la conferma definitiva delle condanne. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di fare passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza Habbar Abbas e Nazia Shaheen e per i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq oltre i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Vedi anche Saman Abbas, la storia: dalla scomparsa alle condanne