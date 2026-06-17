Napoli, agguato a Porta Capuana: ucciso 48enne vicino al clan Contini

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Napoli, agguato a Porta Capuana: ucciso un uomo di 48 anni vicino al clan Contini

Cronaca
©Ansa

 Stando a una prima ricostruzione, l'uomo è stato raggiunto da due persone a bordo di uno scooter, mentre si trovava nei pressi della sua abitazione. Gli aggressori lo hanno colpito con almeno sei colpi di arma da fuoco, uno dei quali lo ha ferito mortalmente. Sulla vicenda indaga la polizia

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Un uomo di 48 anni è stato ucciso questa notte a Napoli nella zona di Porta Capuana. Secondo gli inquirenti, la vittima, Antonio Mauro, sarebbe stata vicina al clan Contini. Stando a una prima ricostruzione, il 48enne è stato raggiunto da due persone a bordo di uno scooter, mentre si trovava nei pressi della sua abitazione. Gli aggressori lo hanno colpito con almeno sei colpi di arma da fuoco, uno dei quali lo ha ferito mortalmente. Sulla vicenda indaga la polizia, che nel frattempo è impegnata nell'acquisizione delle testimonianze e di eventuali immagini di sistemi di videosorveglianza in zona.

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