Ginzburg, lo studioso delle vite minime per capire i sistemi culturali

Il maestro della microstoria, morto all'età di 87 anni, ha portato alla luce, interrogando con rigore e originalità gli archivi, le vicende piccole e minute dei protagonisti minori del passato, quelli esclusi e trascurati dalla storiografia tradizionale. Lascia un'eredità straordinaria nella ricerca sulle esistenze marginali e un esempio potere di equilibrio tra immaginazione e disciplina