Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Ginzburg, lo studioso delle vite minime per capire i sistemi culturali

Emiliano Scalia

Foto di Leonardo Cendamo/Getty Images (1996)

Il maestro della microstoria, morto all'età di 87 anni, ha portato alla luce, interrogando con rigore e originalità gli archivi, le vicende piccole e minute dei protagonisti minori del passato, quelli esclusi e trascurati dalla storiografia tradizionale. Lascia un'eredità straordinaria nella ricerca sulle esistenze marginali e un esempio potere di equilibrio tra immaginazione e disciplina

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ