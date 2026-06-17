Cronaca
Ginzburg, lo studioso delle vite minime per capire i sistemi culturali
Il maestro della microstoria, morto all'età di 87 anni, ha portato alla luce, interrogando con rigore e originalità gli archivi, le vicende piccole e minute dei protagonisti minori del passato, quelli esclusi e trascurati dalla storiografia tradizionale. Lascia un'eredità straordinaria nella ricerca sulle esistenze marginali e un esempio potere di equilibrio tra immaginazione e disciplina
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