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Cronaca

Diego, da ex contractor militare a volontario nel sociale

Chiara Martinoli

Chiara Martinoli

©Getty

La vita di Diego lo ha portato a percorrere una strada tortuosa, che si snoda lungo un labile confine tra legalità e criminalità. Diego ha una formazione paramilitare e ha iniziato a lavorare negli ambienti della sicurezza privata. Un lavoro che lo ha portato in giro per il mondo. Ed è qui che i confini iniziano a sfumare: perché determinate operazioni, per esempio quelle svolte da un contractor militare, possono risultare legali in alcuni paesi ma costituire un crimine per l’Italia

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