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Uccisa dal nipote nel veneziano, trovato il corpo di Chiara Guerra

Cronaca

Ritrovato dai vigili del fuoco il cadavere dell'insegnante 53enne uccisa a San Stino di Livenza, nel Veneziano, dal nipote

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I Vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, la donna 53enne uccisa a San Stino di Livenza, nel Veneziano, dal nipote 17enne reo confesso. Gli stessi Vigili stanno ora operando per recuperare il cadavere.

Il ritrovamento

Il cadavere è stato recuperato a valle del corso d'acqua che attraversa San Stino di Livenza (Venezia) da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato dal nipote. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malgher, come si era supposto. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località Settesorelle, non lontano da una aviosuperficie.

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