Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 giugno: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina l’annuncio dell’accordo tra Iran e Stati Uniti. Trump ha parlato di un’intesa che “porterà pace e sicurezza nell’intera regione”. La firma è prevista venerdì in Svizzera: il testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, anche in Libano. Sul dossier nucleare, invece, è attesa un’intesa definitiva entro 60 giorni. Oggi prende il via anche il G7 di Evian, in Francia. Spazio allo sport, con Hamilton vincitore del Gp di Barcellona