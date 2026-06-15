Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 giugno: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina l’annuncio dell’accordo tra Iran e Stati Uniti. Trump ha parlato di un’intesa che “porterà pace e sicurezza nell’intera regione”. La firma è prevista venerdì in Svizzera: il testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, anche in Libano. Sul dossier nucleare, invece, è attesa un’intesa definitiva entro 60 giorni. Oggi prende il via anche il G7 di Evian, in Francia. Spazio allo sport, con Hamilton vincitore del Gp di Barcellona
- L’apertura è dedicata all’annuncio dell’accordo tra Teheran e Washington con il titolo “Trump: ‘C’è l’accordo con l’Iran’”, Il presidente festeggia gli 80 anni “dopo aver strigliato Netanyahu per l'attacco su Beirut". Grande spazio al centro della pagina per la Formula 1 con “La Ferrari torna a vincere. Hamilton piange e promette: ‘Non finisce qui’”. In spalla: “Meloni e il caso del ‘patentino antifascista’: così è censura”. In primo piano anche “La lite per i soldi, il coltello: 17enne uccide la zia e getta il corpo nel canale”.
- In apertura “Iran-Usa, c’è l’accordo di pace”, con l’annuncio della cessazione delle operazioni militari, la firma prevista in Svizzera. Al centro della prima pagina “A Bologna l’incontro tra Schlein e Prodi”, accompagnato dal richiamo alla “Festa record con 55mila in tre giorni”. In taglio basso: “F1, Hamilton trionfa con la Ferrari”. In spalla: “Meloni-editori è scontro sul patentino antifascista”.
- In apertura “Trump-Iran, c’è l’accordo”, con l’analisi “Ma Bibi insegue la guerra perenne” e il reportage “Noi, tra le macerie del Libano straziato". Al centro della pagina la fotografia di Hamilton con il titolo “Rosso Hamilton”. In taglio alto: “Vinted punta alla Borsa, l’usato vale 8 miliardi”. In spalla trova spazio “Il femminicidio non esiste. Nuova bufera su Vannacci”. Spazio anche al sondaggio: “La patrimoniale spacca l'Italia. Sì da uno su due. Ceto medio scettico”.
- Il quotidiano è andato in stampa prima degli sviluppi della notte con l’annuncio dell’accordo Iran-Trump. In apertura “Raid di Israele, slitta l’accordo”, con le tensioni che hanno messo a rischio l’intesa tra Usa e Iran. In taglio alto: “Trionfo di Hamilton. La Ferrari festeggia dopo 595 giorni”. Al centro della pagina: “Meloni e il caso Più libri più liberi ‘Patente antifascista è censura’. Vannacci contro tutti è polemica”. In spalla: “Statali, più ferie per i neoassunti e la riduzione dei turni di lavoro”.
- In apertura “Piccoli comuni. Solo il 20% dei paesi garantisce i servizi di base ai residenti”, con l’analisi “Il vuoto chiama vuoto: invertire la rotta”. Subito sotto: “Partite Iva, la salute batte il commercio”. Spazio anche alla scuola con “Al via il nuovo esame di maturità: coinvolti oltre 527mila studenti”. In spalla: “Nuove imprese e banche digitali: l’offerta va oltre il conto corrente”.
- L’apertura è interamente dedicata a Lewis Hamilton con il titolo “Sono tornato”, dopo la vittoria con la Ferrari a Barcellona. “La prima vittoria in rosso a 41 anni e le lacrime: ‘Visto? Sono ancora il miglior Lewis’. A Barcellona la Mercedes tradisce Antonelli. Il campionissimo sfida il bambino nel Mondiale”. Spazio anche alla polemica con “Wolff a Russell: ‘Basta duelli’. Comanda Kimi”. In taglio basso “Curaçao ne prende 7. L’Italia non c’è...”, dedicato al Mondiale 2026.
- In apertura “La pace di Trump e il nodo Israele”, con il focus sui passi verso l’accordo e sulle tensioni legate agli attacchi in Libano. Al centro pagina: “Meloni: ‘Patente Antifa? Censura degli editori’”. In spalla: “Via al G7 col nodo Ucraina. Navi russe nella Manica”. In taglio basso: “Il re è tornato. La prima di Hamilton sulla Ferrari”. Spazio anche a “I veri numeri sulle espulsioni. Piantedosi sbugiarda Vannacci”.
- In apertura “Tregua, Trump ha fretta. Ma è una firma a ostacoli”, sul negoziato tra Iran e Stati Uniti e l’attacco di Israele in Libano, prima dell'annuncio di Trump dell'accordo. Al centro della pagina: “La Ferrari è tornata” dedicato al successo di Hamilton a Barcellona. Spazio anche a “Vannacci senza freni. Ora nega pure il femminicidio” e a “Meloni da destra: ‘No al patentino antifascista’”. In taglio basso: “Diciassettenne ammazza la zia”, “Interprete ucciso con una statuetta” e “Il mistero delle sorelle scomparse, ricerche nel lago”.
- In apertura “Netanyahu fa la festa a Trump bombardando Beirut e la pace”, con il riferimento agli attacchi in Libano, prima dell’annuncio dell’accordo siglato da Usa e Teheran. In alto trova spazio “Dal G7 al Consiglio Ue i nani europei senza idee su Russia-Ucraina”. In taglio centrale: “Con l’Unipol di Cimbri risorge la finanza rossa”. Spazio anche a “Vannacci: abolire il femminicidio. Meloni lo insegue”. Spazio “Iran, i Mondiali sono una morsa: Usa e pasdaran”.
- In apertura “Le trappole nell’accordo di Trump con Teheran”, con il focus sul ruolo di Hezbollah e sulle tensioni regionali: “Per l'Iran Hezbollah deve restare un coltello puntato contro Israele. Gli attacchi, le minacce, le sfuriate annunciate”. In primo piano anche “Sì a un patto sulla sicurezza”, “Rimpatri e non solo. Il ministro dell'Interno apre alla proposta del Foglio”. Spazio anche al commento “Due o tre cose da fare a destra per superare lo stress test Vannacci”. In taglio basso “Vannaccipoti: il Generale ‘Feccia’. Il racconto”.
- In apertura “Iran-Usa, l’Idf bombarda l’accordo. La furia di Trump su Netanyahu”, sul raid israeliano e le tensioni diplomatiche, prima dell’annuncio di un accordo con Teheran da parte di Trump. In taglio alto l’analisi: “Da Teheran a Mosca, l’Europa ritrovi il suo ruolo”. Spazio anche a “Ecco perché le aziende tifano Meloni”. In taglio centrale: “Il blog dei servizi: ‘Dossier spacciati per notizie vere’”. In taglio basso: “Antifascismo e femminicidio. Premier-Vannacci, la sfida nera”.
- In apertura “Sinistri con la mania del bavaglio”, Comunisti patentati”, sul dibattito relativo alla dichiarazione di antifascismo richiesta agli editori per partecipare a “Più libri più liberi”. L’editoriale: “La Costituzione non c’entra nulla. È solo arroganza”. Al centro della pagina si legge “Il vescovo con il vizietto di attaccare gli ebrei”. Spazio anche a “Vergogna a Bologna: attivisti israeliani cacciati dal Pride”. In spalla “Anche Conte fa il super-spot a Vannacci” e “E il generale vuole prendersi pure Almirante”.
- In apertura “Israele attacca, Trump s’infuria”, sul bombardamento in Libano, prima dell’annuncio di un’intesa tra Usa e Iran. Al centro della pagina campeggia il titolo “Sir Lewis Cavaliere Rosso” dedicato al successo di Hamilton con la Ferrari. In taglio basso: “Diciassettenne in coma, bocciata per assenze: via agli accertamenti”. Spazio anche a “La premier: ‘Antifascismo? È censura per gli editori’”. In spalla: “Asse tra Conte e Manfredi. ‘Campo largo, basta rinvii’”.
- In apertura “Uccide la zia e la butta in canale”, sul delitto avvenuto a San Stino di Livenza. “Gli studenti della vittima: ‘Cara prof, faremo un bel esame’”. Al centro della pagina trova spazio “Cordata precipita sul Pasubio. Montagna, salgono a 9 i morti”. Spazio anche a “L’Italia di Vannacci: ‘Tetto agli immigrati’ e nega i femminicidi”. In taglio centrale: “Libri e patente antifascista. Meloni: è censura”.
- L’apertura è interamente dedicata al “Trionfo Ferrari” con il titolo “Mondialewis”, con le parole di Hamilton: “Un sogno realizzato. Grazie”, Grato per sempre spero sia solo l'inizio’”. “Antonelli tradito dalla Mercedes, 41 punti di vantaggio ma la corsa al titolo è aperta”. In taglio basso: “Entra il Principe”, dedicato a Yamal e alla sfida della Spagna contro Capo Verde.
- In taglio alto “Juve, hai visto Diaz?”, sul trequartista seguito dai bianconeri. Al centro della prima pagina campeggia il titolo “Lewis delirio rosso”, dedicato alla vittoria di Hamilton a Barcellona. In alto si legge “Favoloso Hamilton: domina a Barcellona e la Ferrari torna a fare sogni mondiali”. In taglio basso: “Ansia stadio: il Comune di Torino incalza Cairo”. Spazio anche a “Per il Brasile di Ancelotti subito bufera. Che Marocco!”. E a “Curaçao esce felice anche se ne becca 7: 1° storico gol”.