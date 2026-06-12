Una bimba di tre anni è stata dimenticata per circa quattro ore all'interno di uno scuolabus a Pizzoli, piccolo centro della provincia dell'Aquila. La famiglia della piccola ha presentato una denuncia e la procura per i minorenni ha aperto un fascicolo per fare luce sull'accaduto. Secondo è quanto emerso, la bimba era rimasta seduta all'interno del mezzo dopo la discesa degli altri alunni. Lo scuolabus è stato successivamente parcheggiato nella rimessa comunale, fortunatamente in una zona ombreggiata, circostanza che avrebbe evitato conseguenze più gravi nonostante le alte temperature di questi giorni.

La ricostruzione del sindaco

A ricostruire i fatti è stato il sindaco di Pizzoli, Giovannino Anastasio. "È rimasta lì finché non è scattato l'allarme dei genitori che si stavano prodigando per capire dove fosse la figlia. Poi l'hanno ritrovata all'interno dello scuolabus, probabilmente nello stesso posto dove era quando tutti gli altri sono scesi", ha spiegato il primo cittadino. Sotto choc il padre della bambina, che ha sottolineato come l'episodio sarebbe potuto finire in tragedia. "Quando si lascia un mezzo del genere che trasporta bambini credo sia necessario dare uno sguardo all'interno prima di abbandonare il veicolo. Nel 2026 ancora stiamo raccontando cose come queste. Per fortuna il mezzo era parcheggiato all'ombra, altrimenti non so cosa poteva succedere", ha dichiarato.

I precedenti analoghi segnalati in Abruzzo

L'episodio riporta all'attenzione una serie di casi analoghi registrati negli ultimi anni in Abruzzo, in particolare nel Teramano. Nel novembre 2011, a Montorio al Vomano, un bambino di quattro anni fu dimenticato sullo scuolabus e rimase solo all'interno del mezzo per buona parte della mattinata. Nel giugno 2023, a Campli, un bambino di tre anni venne lasciato sul pulmino scolastico per circa otto ore; in quel caso la procura di Teramo aprì un'indagine per abbandono di minore. Nel marzo 2024 una bambina di quattro anni fu coinvolta in un episodio analogo in un comune della Valle del Fino. Pochi mesi dopo, nell'ottobre 2024, una bimba di tre anni venne dimenticata su uno scuolabus a Morro d'Oro dopo essersi addormentata durante il tragitto verso la scuola; il mezzo fu parcheggiato nella rimessa e la piccola fu ritrovata soltanto quando genitori e insegnanti iniziarono a cercarla. In quell'occasione gli operatori coinvolti furono sospesi.