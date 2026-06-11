Si cerca nei telefoni sequestrati e nella rete di contatti che l'imprenditore Vincenzo Virgiglio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno - ex responsabile della Lega Salvini in Calabria e ed ex consigliere di amministrazione della Stretto di Messina spa - avrebbero attivato dentro e attorno alla partita del Ponte sullo Stretto, un'opera da 13,5 miliardi. I magistrati indagano su: relazioni societarie, agganci politici, possibili intermediari. Negli atti non si esclude che le "promesse di utilità" rivolte all'ex giudice contabile Tommaso Miele siano arrivate "da parte di terzi di cui Virgiglio e Saccomanno si facevano portavoce". La Procura di Catanzaro, intanto, lavora ancora su altri filoni non trasmessi ai pm di Roma.

Il filone dei pm di Roma

L'inchiesta capitolina è affidata ai magistrati Francesco Gualtieri e Fabrizio Tucci, con gli accertamenti dei carabinieri del Ros. Virgiglio, Saccomanno e Miele rispondono di corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio. Gli investigatori fissano un primo punto: Virgiglio, "di concerto con Giacomo Francesco Saccomanno" sarebbe riuscito ad avvicinare Miele per influire sul controllo di legittimità della Corte dei Conti sugli atti relativi al progetto del Ponte, ottenendo informazioni riservate sull'andamento dell'istruttoria. Il tentativo non avrebbe prodotto l'esito atteso: il 29 ottobre scorso la Corte dei Conti ha bloccato il progetto definitivo già approvato dal Cipess - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile relativo all'infrastruttura -. Secondo gli atti, però, Miele avrebbe continuato a operare in favore di Virgiglio e Saccomanno. È qui che, nella lettura degli investigatori, si saldano i due piani dell'inchiesta: le informazioni riservate sull'iter del Ponte e la ricerca di una nuova collocazione per Miele dopo l'uscita dalla magistratura contabile.