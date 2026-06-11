L'indagine si concentra sui legami tra l'imprenditore Virgiglio, l'avvocato Saccomanno e ambienti politici. Al centro le pressioni sull'ex giudice contabile Miele per ottenere informazioni riservate e sostegni per un incarico dopo il pensionamento. Emergono tentativi di avvicinare altri magistrati e contatti politici, mentre proseguono i filoni aperti a Catanzaro
Si cerca nei telefoni sequestrati e nella rete di contatti che l'imprenditore Vincenzo Virgiglio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno - ex responsabile della Lega Salvini in Calabria e ed ex consigliere di amministrazione della Stretto di Messina spa - avrebbero attivato dentro e attorno alla partita del Ponte sullo Stretto, un'opera da 13,5 miliardi. I magistrati indagano su: relazioni societarie, agganci politici, possibili intermediari. Negli atti non si esclude che le "promesse di utilità" rivolte all'ex giudice contabile Tommaso Miele siano arrivate "da parte di terzi di cui Virgiglio e Saccomanno si facevano portavoce". La Procura di Catanzaro, intanto, lavora ancora su altri filoni non trasmessi ai pm di Roma.
Il filone dei pm di Roma
L'inchiesta capitolina è affidata ai magistrati Francesco Gualtieri e Fabrizio Tucci, con gli accertamenti dei carabinieri del Ros. Virgiglio, Saccomanno e Miele rispondono di corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio. Gli investigatori fissano un primo punto: Virgiglio, "di concerto con Giacomo Francesco Saccomanno" sarebbe riuscito ad avvicinare Miele per influire sul controllo di legittimità della Corte dei Conti sugli atti relativi al progetto del Ponte, ottenendo informazioni riservate sull'andamento dell'istruttoria. Il tentativo non avrebbe prodotto l'esito atteso: il 29 ottobre scorso la Corte dei Conti ha bloccato il progetto definitivo già approvato dal Cipess - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile relativo all'infrastruttura -. Secondo gli atti, però, Miele avrebbe continuato a operare in favore di Virgiglio e Saccomanno. È qui che, nella lettura degli investigatori, si saldano i due piani dell'inchiesta: le informazioni riservate sull'iter del Ponte e la ricerca di una nuova collocazione per Miele dopo l'uscita dalla magistratura contabile.
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Il circuito politico e il "Concerto di Natale"
Dai documenti emerge il circuito politico: contatti incrociati con esponenti leghisti e il rapporto con il sindaco del Veronese, che offre "immediata disponibilità" ad accompagnare Miele a parlare con politici in occasione del Concerto di Natale del 20 dicembre 2025 a Montecitorio. L'obiettivo, secondo gli atti, era ottenere un "endorsment" per l'incarico al quale Miele puntava dopo il pensionamento: una posizione all'Antitrust.
I tentativi di avvicinare altri magistrati
Il fascicolo non si ferma a Miele. Gli atti indicano un tentativo di avvicinare almeno altri due magistrati della Corte dei Conti per dotarsi di ulteriori "talpe" nel collegio chiamato a valutare la delibera Cipess. Inviti e offerte sarebbero arrivati nell'ottobre scorso, senza esito: i due magistrati non risposero alle sollecitazioni.
Le reazioni istituzionali
Dal Mit nessun commento, mentre il vicepremier Tajani ribadisce che il Ponte "deve andare avanti" e che "la giustizia deve fare il suo corso". L'ad dello Stretto di Messina Pietro Ciucci conferma l'estraneità della società alle indagini, sottolineando che Saccomanno "non ha alcuna delega nè poteri di rappresentanza".