Strage di Corinaldo, Cavallari incendia la cella e aggredisce agenti

Condannato per la tragedia che nel 2018 ha provocato 6 morti e 59 feriti, il 27enne ha appiccato il fuoco a uno sgabello della sua cella nel carcere San Domenico di Cassino. E poi, durante le fasi di evacuazione, ha aggredito due agenti di polizia penitenziaria

Andrea Cavallari, uno dei responsabili della strage di Corinaldo ( LE TAPPE DELLA VICENDA ), la tragedia che nel 2018 aveva causato 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta, ha appiccato il fuoco nel carcere in cui è detenuto, quello di San Domenico di Cassino, per poi aggredire due agenti della polizia penitenziaria. A denunciare l'episodio è il Sappe, il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria.

Cavallari, 27 anni, è stato condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage nella discoteca. L'anno scorso, approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea, mentre scontava la pena al carcere della Dozza di Bologna, era stato protagonista di una clamorosa evasione .

Il fuoco e l'aggressione

Secondo quanto riportato dal Sappe, Cavallari ha appiccato il fuoco a uno sgabello nella sua cella: il fumo dell'incendio si è rapidamente propagato nel piano della struttura carceria che accoglie il reparto d'isolamento. Per garantire la sicurezza, la polizia penitenziaria ha quindi attivato le procedure di emergenza con il trasferimento dei detenuti in altre aree. Proprio durante questa fase, Cavallari ha improvvisamente aggredito un agente, colpendolo con pugni e schiaffi. In seguito, all'arrivo di un secondo agente, il detenuto ha afferrato una gamba di un tavolo prelevata dalla cella e si è scagliato contro il poliziotto, colpendolo più volte alla schiena e alle gambe.

I soccorsi agli agenti

I due agenti aggrediti sono stati immediatamente soccorsi: ne avranno rispettivamente per cinque e sette giorni. Donato Capece, segretario generale del sindacato Sappe e Maurizio Somma, segretario regionale per il Lazio, hanno espresso la loro "totale vicinanza e solidarietà ai colleghi feriti". Quanto accaduto a Cassino, hanno commentato, "rappresenta l'ennesima dimostrazione di come il personale di polizia penitenziaria operi quotidianamente in condizioni estremamente difficili, esponendosi a rischi altissimi per garantire la sicurezza degli istituti e della collettività. Chi alza le mani contro un poliziotto penitenziario attacca lo Stato e deve essere perseguito con la massima intransigenza".