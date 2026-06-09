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Omicidio Pierina Paganelli, oggi la sentenza del processo a Louis Dassilva

Cronaca

Per il 36enne senegalese la Procura ha chiesto l'ergastolo. Il movente, secondo l'accusa, sta nella relazione extraconiugale tra l'uomo e la nuora della vittima

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A Rimini c'è attesa per l'ultima udienza di Corte d'Assise per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. Nonostante lo sciopero nazionale degli avvocati penalisti, il processo non subirà modifiche: Louis Dassilva, unico imputato, è infatti detenuto dal 16 giugno 2024.  E oggi l'udienza è dedicata alle repliche delle difese, gli avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri, e della pubblica accusa, il pm Daniele Paci. Dopodiché la Corte, presieduta dal giudice Fiorella Casadei, si ritirerà in camera di consiglio per la sentenza.

Il movente e la richiesta dell'accusa

Per Dassilva l'accusa ha chiesto l'ergastolo. Durante la requisitoria in aula il 18 maggio, il pm di Rimini Daniele Paci ha sottolineato che "Pierina, una donna energica, amorevole collante della famiglia, non aveva nemici, e non meritava di morire urlando terrorizzata". Secondo la Procura, il movente del delitto starebbe nella relazione extraconiugale tra il 36enne senegalese e Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli. Il pm ha spiegato che Dassilva "ha ucciso Pierina perché non voleva che la moglie scoprisse la sua relazione extraconiugale con la nuora Manuela Bianchi".

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Rinviata l'udienza per la moglie di Dassilva

Lo sciopero degli avvocati ha invece determinato il rinvio a ottobre dell'udienza relativa al procedimento per Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva. La donna è a processo per diffamazione aggravata e minacce, anche per alcune frasi, pronunciate alla presenza dei poliziotti, rivolte durante l'arresto del marito a Manuela Bianchi, nuora di Pierina legata sentimentalmente per un periodo a Dassilva. "Io non ci metto niente a scioglierla in un fusto pieno di acido, ci vuole poco a comprare un'arma a San Marino", aveva detto. La moglie di Dassilva era stata inizialmente denunciata anche per stalking, ma il gip aveva archiviato.

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Omicidio Pierina Paganelli a Rimini, chiesto ergastolo per Dassilva

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