Lancia bottiglia incendiaria contro le auto di una parente, denunciato

L'uomo è stato denunciato per i reati di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti e minaccia aggravata. Dietro il gesto ci sarebbero contrasti di natura economica

I carabinieri di Verona hanno denunciato un uomo per aver lanciato una bottiglia incendiaria contro due automobili di una familiare davanti all'abitazione della donna. L'episodio si è verificato il 25 maggio a Buttapietra, nel Veronese: ora, al termine delle indagini, è arrivata la denuncia. I reati contestati al 70enne sono di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti e minaccia aggravata.