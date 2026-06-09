Lancia bottiglia incendiaria contro le auto di una parente, denunciato

Verona, 70enne lancia una bottiglia incendiaria contro le auto di una parente: denunciatoCronaca
L'uomo è stato denunciato per i reati di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti e minaccia aggravata. Dietro il gesto ci sarebbero contrasti di natura economica
I carabinieri di Verona hanno denunciato un uomo per aver lanciato una bottiglia incendiaria contro due automobili di una familiare davanti all'abitazione della donna. L'episodio si è verificato il 25 maggio a Buttapietra, nel Veronese: ora, al termine delle indagini, è arrivata la denuncia. I reati contestati al 70enne sono di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti e minaccia aggravata.
Il motivo del gesto sarebbe di natura economica
Fortunatamente la rudimentale bottiglia molotov gettata contro l'auto della parente ha causato solo lievi danni. Grazie all'acquisizione delle immagini di alcune telecamere posizionate nelle vicinanze, i militari sono riusciti ad identificare il 70enne quale presunto autore dell'episodio. Sembra che le motivazioni legate a questo gesto siano riconducibili a contrasti di natura economica tra i due.