Miele da sballo o Wax, cos'è e quali sono i rischi per chi lo assume

La wax o honey oil è un derivato della cannabis, i suoi effetti dipendono principalmente dall'elevata concentrazione di THC e riguardano soprattutto il sistema nervoso centrale, con alterazioni della percezione, della memoria e del comportamento. Il mad honey naturale, invece, è un miele prodotto da api che raccolgono il nettare di alcune specie di rododendro contenenti grayanotossine, ed è un miele tossico
In rete viene chiamata “miele da sballo”. La nota droga wax viene acquistata verosimilmente su internet. I ragazzi ne assaggiano molto poca, massimo un cucchiaino, per poi sentirsi subito male. Conosciuta come mad honey, wax o BHO è un derivato della cannabis ad altissima concentrazione di THC che può provocare euforia intensa, alterazioni della percezione, problemi di coordinazione e memoria, ansia, paranoia e nei casi più gravi, allucinazioni e sintomi psicotici.
Miele da sballo per il suo aspetto denso simile al miele
Con l'espressione “miele dello sballo” oggi si indicano spesso due sostanze completamente diverse. Come spiega Sabina Strano Rossi professore associato di Tossicologia Forense e Medicina Legale, Università Cattolica del S. Cuore al Corriere della Sera: da un lato c'è la wax o honey oil, un concentrato di cannabis ad alta potenza ottenuto mediante estrazione dei cannabinoidi dalla pianta, spesso con l'impiego di butano (Butane Hash Oil, BHO). Dall'altro esiste il mad honey naturale prodotto in alcune aree del Nepal, dell'Himalaya e della Turchia, che contiene tossine naturali chiamate grayanotossine. Nonostante il nome simile, si tratta di prodotti differenti per origine, composizione chimica ed effetti.
Approfondimento
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Elevata concentrazione di THC
Mentre la cannabis tradizionale contiene percentuali molto inferiori di principio attivo, i concentrati possono raggiungere concentrazioni del 60-90% o superiori. Ciò significa che una quantità molto piccola può produrre effetti molto intensi in tempi rapidi. Il metodo più diffuso per consumarla è il cosiddetto «dabbing». Una piccola quantità di concentrato viene riscaldata su una superficie ad alta temperatura e i vapori prodotti vengono inalati tramite appositi dispositivi.
Gli effetti
Gli effetti sono euforia intensa, rilassamento e una marcata alterazione della percezione del tempo e dello spazio. Ci sono anche casi di sintomi psicotici, paranoia, allucinazioni e gravi alterazioni della percezione. Il rischio sembra aumentare con l'aumentare della concentrazione di THC. Oltre agli effetti psichici e cognitivi, i concentrati ad alta potenza sono associati a un maggior numero di episodi di intossicazione acuta, attacchi di panico, sintomi psicotici e alterazioni comportamentali, problemi a carico del sistema cardio-vascolare e respiratorio. Alcuni studi suggeriscono inoltre un possibile aumento del rischio di sviluppare dipendenza.
La differenza tra la wax e il "mad honey" naturale
La wax o honey oil è un derivato della cannabis. I suoi effetti dipendono principalmente dall'elevata concentrazione di THC e riguardano soprattutto il sistema nervoso centrale, con alterazioni della percezione, della memoria e del comportamento. Il mad honey naturale, invece, è un miele prodotto da api che raccolgono il nettare di alcune specie di rododendro contenenti grayanotossine. Gli effetti non derivano dal THC ma da tossine naturali che agiscono sul sistema nervoso e cardiovascolare. Le manifestazioni tipiche comprendono bradicardia, ipotensione, nausea, vertigini e, nei casi più gravi, perdita di coscienza e aritmie. In altre parole, la wax è un concentrato di cannabis ad alta potenza, mentre il mad honey è un miele tossico naturale. Hanno origini, composizione chimica, meccanismi d'azione e rischi completamente diversi. Il termine “miele dello sballo” viene talvolta utilizzato sia per indicare la wax derivata dalla cannabis sia per tradurre il termine internazionale “mad honey”. Dal punto di vista scientifico, però, si tratta di due sostanze che non hanno alcuna relazione tra loro, se non l'aspetto vischioso e il colore ambrato che ricordano il miele.