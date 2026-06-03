Miele da sballo o Wax, cos'è e quali sono i rischi per chi lo assume

La wax o honey oil è un derivato della cannabis, i suoi effetti dipendono principalmente dall'elevata concentrazione di THC e riguardano soprattutto il sistema nervoso centrale, con alterazioni della percezione, della memoria e del comportamento. Il mad honey naturale, invece, è un miele prodotto da api che raccolgono il nettare di alcune specie di rododendro contenenti grayanotossine, ed è un miele tossico

Gli effetti sono euforia intensa, rilassamento e una marcata alterazione della percezione del tempo e dello spazio. Ci sono anche casi di sintomi psicotici, paranoia, allucinazioni e gravi alterazioni della percezione. Il rischio sembra aumentare con l'aumentare della concentrazione di THC. Oltre agli effetti psichici e cognitivi, i concentrati ad alta potenza sono associati a un maggior numero di episodi di intossicazione acuta, attacchi di panico, sintomi psicotici e alterazioni comportamentali, problemi a carico del sistema cardio-vascolare e respiratorio. Alcuni studi suggeriscono inoltre un possibile aumento del rischio di sviluppare dipendenza.

La differenza tra la wax e il "mad honey" naturale

La wax o honey oil è un derivato della cannabis. I suoi effetti dipendono principalmente dall'elevata concentrazione di THC e riguardano soprattutto il sistema nervoso centrale, con alterazioni della percezione, della memoria e del comportamento. Il mad honey naturale, invece, è un miele prodotto da api che raccolgono il nettare di alcune specie di rododendro contenenti grayanotossine. Gli effetti non derivano dal THC ma da tossine naturali che agiscono sul sistema nervoso e cardiovascolare. Le manifestazioni tipiche comprendono bradicardia, ipotensione, nausea, vertigini e, nei casi più gravi, perdita di coscienza e aritmie. In altre parole, la wax è un concentrato di cannabis ad alta potenza, mentre il mad honey è un miele tossico naturale. Hanno origini, composizione chimica, meccanismi d'azione e rischi completamente diversi. Il termine “miele dello sballo” viene talvolta utilizzato sia per indicare la wax derivata dalla cannabis sia per tradurre il termine internazionale “mad honey”. Dal punto di vista scientifico, però, si tratta di due sostanze che non hanno alcuna relazione tra loro, se non l'aspetto vischioso e il colore ambrato che ricordano il miele.