Pordenone, uccide il padre della compagna al culmine di una lite

Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno della figlia al culmine di una lite. L'arma del delitto potrebbe essere stata una bottiglia
A Porcia, in provincia di Pordenone un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite. L'episodio sarebbe avvenuto all'interno dell'abitazione: l'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri famigliari.
Sul posto stanno operando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pordenone e il personale sanitario che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale, in gravi condizioni, con l'elicottero. L'arma del delitto con cui l'uomo avrebbe colpito il 59enne potrebbe essere una bottiglia.
In corso accertamenti sulla dinamica dell'omicidio
La vittima è un cittadino romeno mentre il compagno della figlia è un cittadino italiano. Quest'ultimo, prima di essere trasferito d'urgenza in ospedale, avrebbe riferito agli investigatori di aver agito per legittima difesa. Sul posto stanno operando gli agenti della polizia scientifica e sta arrivando il magistrato di turno della Procura di Pordenone. La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto un'ambulanza, l'automedica e l'elicottero sanitario che ha preso in carico il ferito.