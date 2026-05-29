Pordenone, uccide il padre della compagna al culmine di una lite

Sul posto stanno operando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pordenone e il personale sanitario che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale, in gravi condizioni, con l'elicottero. L'arma del delitto con cui l'uomo avrebbe colpito il 59enne potrebbe essere una bottiglia.

A Porcia, in provincia di Pordenone un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite. L'episodio sarebbe avvenuto all'interno dell'abitazione: l'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri famigliari.

In corso accertamenti sulla dinamica dell'omicidio

La vittima è un cittadino romeno mentre il compagno della figlia è un cittadino italiano. Quest'ultimo, prima di essere trasferito d'urgenza in ospedale, avrebbe riferito agli investigatori di aver agito per legittima difesa. Sul posto stanno operando gli agenti della polizia scientifica e sta arrivando il magistrato di turno della Procura di Pordenone. La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto un'ambulanza, l'automedica e l'elicottero sanitario che ha preso in carico il ferito.