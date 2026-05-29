AirBnb regala una settimana gratis in Salento, ma senza smartphone

Airbnb lancia “In vacanza, per davvero”, una settimana senza smartphone nel Salento. L’iniziativa è dedicata a una famiglia e a un gruppo di amici, per un massimo di dieci persone ciascuno, che vogliano disconnettersi per trascorrere sette giorni insieme in una masseria pugliese.

Un italiano su due vorrebbe una pausa dalla tecnologia

In vista dell’iniziativa, Airbnb ha commissionato una ricerca per scoprire se gli italiani sono davvero pronti a partire senza telefono. Il risultato è che quasi un intervistato su due vorrebbe una pausa dalla tecnologia e oltre il 60% dichiara di avvertire una minore qualità nelle relazioni con le persone con cui viaggia proprio a causa di un uso eccessivo dello smartphone. Per la maggior parte del campione, inoltre, la vacanza è prima di tutto un’esperienza da condividere. Lo dimostrano anche i trend osservati da Airbnb durante le ultime sei estati: oltre 6 prenotazioni su 10 in Italia riguardavano soggiorni condivisi.