AirBnb regala una settimana gratis in Salento, ma senza smartphone

AirBnb lancia "In vacanza per davvero": una settimana gratis in Salento senza smartphoneCronaca
L'iniziativa si rivolge a una famiglia e a un gruppo di amici pronti a disconnettersi per trascorrere sette giorni senza tecnologia nella campagna leccese. Per candidarsi, i gruppi dovranno spiegare perchè sentono il bisogno di fare quest'esperienza
Airbnb lancia “In vacanza, per davvero”, una settimana senza smartphone nel Salento. L’iniziativa è dedicata a una famiglia e a un gruppo di amici, per un massimo di dieci persone ciascuno, che vogliano disconnettersi per trascorrere sette giorni insieme in una masseria pugliese.
Un italiano su due vorrebbe una pausa dalla tecnologia
In vista dell’iniziativa, Airbnb ha commissionato una ricerca per scoprire se gli italiani sono davvero pronti a partire senza telefono. Il risultato è che quasi un intervistato su due vorrebbe una pausa dalla tecnologia e oltre il 60% dichiara di avvertire una minore qualità nelle relazioni con le persone con cui viaggia proprio a causa di un uso eccessivo dello smartphone. Per la maggior parte del campione, inoltre, la vacanza è prima di tutto un’esperienza da condividere. Lo dimostrano anche i trend osservati da Airbnb durante le ultime sei estati: oltre 6 prenotazioni su 10 in Italia riguardavano soggiorni condivisi.
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Il soggiorno sarà in una masseria immersa nella campagna leccese
L’obiettivo del progetto è regalare un’esperienza autentica di disconnessione. Due soggiorni in una masseria nella campagna leccese con aree relax all’aperto, giochi da tavolo, una piscina privata e un parco privato. Per candidarsi, i gruppi dovranno raccontare perché sentono il bisogno di concedersi una settimana di disconnessione e spiegare il loro legame. La famiglia vincitrice alloggerà in Salento dal 23 al 29 agosto, mentre il gruppo di amici soggiornerà dall’1 al 7 settembre. Le candidature sono aperte fino al 14 giugno.