Sono accusati di resistenza, lancio di oggetti pericolosi e possesso di artifizi pirotecnici. Il questore ha disposto undici Daspo. Sei agenti sono rimasti contusi negli scontri. Resta in prognosi riservata il tifoso juventino ferito e operato alla testa nella notte
Otto tifosi juventini sono stati arrestati dalla polizia dopo i disordini scoppiati in occasione del derby della Mole a Torino. Tre arresti sono stati eseguiti in flagranza, altri 5 in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone.
Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici durante manifestazioni sportive.
Il questore di Torino ha inoltre emesso undici Daspo. Sei gli agenti rimasti contusi negli scontri.
Stabile ma in prognosi riservata il tifoso ferito
Intanto resta in prognosi riservata il tifoso juventino rimasto ferito. Si trova in condizioni stabili nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Molinette di Torino e nella giornata di lunedì 25 si sottoporrà alla tac di controllo. L’uomo ha riportato un trauma cranico giudicato severo dai sanitari, provocato da un oggetto contundente, verosimilmente una bottiglia di vetro. Immediatamente dopo gli scontri, domenica sera è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico all'ospedale Molinette di Torino.
L'inchiesta della Procura
La procura di Torino ha aperto un'inchiesta per ricostruire ogni eventuale responsabilità sul ferimento del tifoso. Il fascicolo, affidato al pm Paolo Scafi, procede al momento per lesioni gravi.