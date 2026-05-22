Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Abusi su bimbi all'estero, due arresti in Veneto per pedopornografia

Cronaca

I due sono finiti agli arresti domiciliari. Nell’indagine coordinata dalla Procura di Venezia e svolta per mesi dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica del Veneto della polizia di Stato, è stato denunciato a piede libero anche un bresciano. Sono coinvolte vittime sottoposte a "gravissimi abusi sessuali"

ascolta articolo

Un uomo di 66 anni della provincia di Venezia e un 49enne della provincia di Vicenza, entrambi incensurati, sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione e scambio di materiale pedopornografico. L'indagine è stata coordinata dalla Procura di Venezia in collaborazione con il Centro operativo per la sicurezza cibernetica del Veneto della polizia di Stato. 

"Le vittime minori sono sottoposte a gravissimi abusi sessuali"

Nel corso dell’arresto del 66enne veneziano gli agenti della Polizia Postale lo hanno sorpreso al pc di casa mentre stava scaricando e condividendo numerosi file pedopornografici su reti criptate. Nel computer del 49enne vicentino invece gli investigatori hanno trovato oltre 500 file. Per entrambi il giudice ha deciso gli arresti domiciliari. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati tutti i loro apparecchi informatici, anche sul cloud, che saranno sottoposti ad analisi forense per risalire alla catena di scambio internazionale e alle vittime minori coinvolte "in gravissimi abusi sessuali che, nella maggior parte dei casi, risultano trovarsi all’estero e in alcuni casi sono di tenerissima età" evidenzia la Procura lagunare. 

Potrebbe interessarti

Armi e pedopornografia, denunciati 13 minorenni a Siena

Cronaca: Ultime notizie

Flotilla, rientrati a Roma attivisti italiani rilasciati da Israele

Cronaca

Nella serata di ieri il rientro a Fiumicino degli italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza...

Pavia, il Collegio Ghislieri inaugura un giardino per Andrea Rocchelli

Cronaca

Dodici anni fa, il fotoreporter pavese veniva ucciso in Donbass e la famiglia ricerca ancora...

Sub morti Maldive, concluse operazioni. Prosegue inchiesta in Italia

Cronaca

È terminata la fase operativa subacquea della missione internazionale di search & recovery...

Carlo Petrini, chi era l'uomo che rivoluzionò il mondo del cibo

Cronaca

"Carlin" è morto a 76 anni nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo. Gastronomo, giornalista,...

Maxi operazione della GdF a Ravenna contro la pirateria audiovisiva

Cronaca

Nel mirino degli investigatori, una tecnologia innovativa che, attraverso una applicazione...

Cronaca: i più letti