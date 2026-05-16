L'incidente è avvenuto venerdì sera a San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino. La bambina si trovava nei pressi della sua casa quando è stata investita da un uomo che si sarebbe fermato a prestare soccorso. Gli inquirenti indagano sulla dinamica dell'incidente

Una bambina di due anni è deceduta dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia. La tragedia si è verificata nella serata di venerdì a San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto intorno alle 21.30. La piccola si trovava nei pressi della sua abitazione quando un veicolo l'avrebbe colpita e travolta. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118 ma non c'è stato nulla da fare.

Aperto un fascicolo per fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente

La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove però è arrivata già priva di vita. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione locale, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a verificare eventuali responsabilità. La salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il pubblico ministero Mariano Buccoliero ha aperto un fascicolo e disporrà gli approfondimenti necessari.