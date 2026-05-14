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Cronaca

Perché i prof si mobilitano per Manzoni e i suoi Promessi sposi

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

Una petizione con oltre 31mila firme chiede al ministro dell’Istruzione di lasciare I promessi sposi al secondo anno di liceo, invece di spostarli al quarto come consigliato dalla bozza delle Indicazioni nazionali per i Licei pubblicata ad aprile. Docenti e studiosi temono che spostarlo ne riduca la lettura e il valore educativo, come ha spiegato a Sky Tg24 Giuseppe Polimeni (Università degli Studi di Milano), tra i promotori della petizione insieme ad Alessandro Barbero, Roberto Bizzocchi e Pierantonio Frare

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