Perché i prof si mobilitano per Manzoni e i suoi Promessi sposi

Una petizione con oltre 31mila firme chiede al ministro dell’Istruzione di lasciare I promessi sposi al secondo anno di liceo, invece di spostarli al quarto come consigliato dalla bozza delle Indicazioni nazionali per i Licei pubblicata ad aprile. Docenti e studiosi temono che spostarlo ne riduca la lettura e il valore educativo, come ha spiegato a Sky Tg24 Giuseppe Polimeni (Università degli Studi di Milano), tra i promotori della petizione insieme ad Alessandro Barbero, Roberto Bizzocchi e Pierantonio Frare