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Cosa ci rimane di Darwyn Cooke a 10 anni dalla sua morte

Gabriele Lippi

Gabriele Lippi
DC Comics

L’autore canadese è scomparso il 14 maggio 2016, a 53 anni, al culmine di una carriera nel fumetto cominciata tardivamente e sviluppatasi rapidamente in modo folgorante. Da “Batman: Ego” a “Parker”, passando per il capolavoro del genere supereroistico “La nuova frontiera”, ecco cosa ci ha lasciato

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