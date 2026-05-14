Perché tutti vogliono ricordare Marco Pannella

Corpo estraneo alla liturgia rassicurante della Repubblica, eletto in Parlamento ma percepito come un sabotatore del Parlamento stesso; protagonista assoluto della vita pubblica e al contempo confinato in una marginalità quasi rituale, oggi Panella risulta ancor più lunare nella sua estraneità. "Caravanserai", la rubrica per Sky Insider di Pietrangelo Buttafuoco, è una carovana in cammino. Storie, visioni e materiali dell’immaginario