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Spettacolo

Maria Chiara Giannetta: "Non ricordo una vita senza teatro"

Omar Schillaci

Omar Schillaci
©Getty

Parla di sé con quella disinvoltura tipica di chi ha deciso di lavorare su se stesso, si definisce una persona solitaria ma ama gli esseri umani e le piacerebbe che gli altri dicessero di lei che è una brava ascoltatrice. Racconta di essere stata una bambina introversa (anche un po’ prepotente con i fratelli) e non amante degli sport ma ricorda che c’è una cosa che ha sempre fatto parte della sua vita sin dall'infanzia: il teatro. L'intervista per Stories su Insider

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