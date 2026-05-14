Maria Chiara Giannetta: "Non ricordo una vita senza teatro"

Parla di sé con quella disinvoltura tipica di chi ha deciso di lavorare su se stesso, si definisce una persona solitaria ma ama gli esseri umani e le piacerebbe che gli altri dicessero di lei che è una brava ascoltatrice. Racconta di essere stata una bambina introversa (anche un po’ prepotente con i fratelli) e non amante degli sport ma ricorda che c’è una cosa che ha sempre fatto parte della sua vita sin dall'infanzia: il teatro. L'intervista per Stories su Insider