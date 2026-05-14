In base a quanto emerso fino a qui ci sarebbero anche società come Energas e Optimares, oltre a vip, manager e migliaia di cittadini tra gli osservati speciali dell'associazione a delinquere scoperta dalle indagini della polizia che ha portato a 10 arresti. In tutto sono 85 le persone indagate

Proseguono le indagini degli inquirenti dopo che, nelle scorse ore, è scattata una nuova operazione, coordinata dal procuratore Nicola Gratteri tra Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano. Secondo l'accusa, alcuni appartenenti alle forze dell'ordine, in cambio di denaro e seguendo un vero e proprio tariffario, avrebbero effettuato accessi abusivi con le proprie credenziali per ottenere e commercializzare dati riservati, riguardanti anche diversi vip. Gli agenti della squadra mobile di Napoli e dalla polizia postale, con il coordinamento della sezione della Procura partenopea specializzata in sicurezza dei sistemi informatici e della Direzione nazionale antimafia, stanno vagliando migliaia di file per approfondire quanto scoperto.

Gli arresti e gli indagati

In base a quanto emerso fino a qui ci sarebbero anche società come Energas e Optimares, oltre a manager e a migliaia di cittadini tra gli osservati speciali dell'associazione a delinquere scoperta dalle indagini della polizia che ha portato a 10 arresti. In tutto sono 85 le persone indagate. Gli esperti, come detto, stanno continuando a lavorare su diversi elementi, tra cui migliaia di codici fiscali e altri file contenuti in supporti e database sequestrati durante le indagini e durante la maxi operazione che ha riguardato, come si diceva, diverse province italiane. L'attenta indagine servirà anche ad individuare tutte le altre vittime dello spionaggio realizzato con la disponibilità, data in cambio di denaro, da pubblici ufficiali e dipendenti pubblici infedeli. Tra questi ci sono anche poliziotti, dipendenti dell'Inps, dell'Agenzia delle Entrate e due direttori di filiale di Poste italiane, tutte persone che avevano accesso a banche dati nazionali oltre che ad informazioni sensibili e riservate.