Un uomo, dipendente di un'amministrazione locale dell'Alto Varesotto, è stato accusato di truffa ai danni dello Stato e false attestazioni di presenza in servizio. Stando alle indagini, l’addetto alla manutenzione del verde pubblico raggiungeva il posto di lavoro con il mezzo dell’ente e poi con la propria auto si spostava nel Canton Ticino

Timbrava il cartellino in Comune e poi si recava in Svizzera, dove lavorava per un'impresa del Canton Ticino. L'uomo, dipendente di un'amministrazione locale dell'Alto Varesotto, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza con le accuse di truffa ai danni dello Stato e false attestazioni di presenza in servizio. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Varese e condotte dalle Fiamme Gialle di Luino, sul lago Maggiore, anche attraverso pedinamenti e telecamere di sorveglianza.