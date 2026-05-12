Luana, in carcere a 60 anni: “Sono una donna fortunata”

Luana incontra il carcere, per la prima volta, all’età di 59 anni. Prima di essere detenuta, aveva fatto carriera, aveva girato il mondo, aveva messo su una famiglia. Dopo un lungo processo, cambierà per sempre non solo la sua vita, ma anche quella di suo figlio e di suo marito. Nonostante tutto, oggi si guarda indietro e dice: “Io sono una donna fortunata”