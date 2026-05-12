Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Luana, in carcere a 60 anni: “Sono una donna fortunata”

Chiara Martinoli

Chiara Martinoli

©Getty

Luana incontra il carcere, per la prima volta, all’età di 59 anni. Prima di essere detenuta, aveva fatto carriera, aveva girato il mondo, aveva messo su una famiglia. Dopo un lungo processo, cambierà per sempre non solo la sua vita, ma anche quella di suo figlio e di suo marito. Nonostante tutto, oggi si guarda indietro e dice: “Io sono una donna fortunata”

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ