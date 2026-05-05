Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Beniamino Zuncheddu, innocente all’ergastolo

Chiara Martinoli

Chiara Martinoli

Beniamino Zuncheddu è vittima del più grave errore giudiziario della storia italiana recente. Condannato all’ergastolo per una strage nel 1991, ha passato 33 anni in prigione. Ci è voluto tutto questo tempo prima di stabilire che era in realtà innocente. Per quanto il suo caso sia clamoroso, la sua non è una vicenda isolata

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ