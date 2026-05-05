Cronaca
Beniamino Zuncheddu, innocente all’ergastolo
Beniamino Zuncheddu è vittima del più grave errore giudiziario della storia italiana recente. Condannato all’ergastolo per una strage nel 1991, ha passato 33 anni in prigione. Ci è voluto tutto questo tempo prima di stabilire che era in realtà innocente. Per quanto il suo caso sia clamoroso, la sua non è una vicenda isolata
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